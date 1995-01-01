Классический чистящий карандаш типа «Lenspen» позволяет быстро очистить объективы и окуляры от пыли, отпечатков пальцев, разводов от попадания воды и так далее. Сначала смахните пыль выдвижной кисточкой, затем снимите колпачок и мягко, круговыми движениями устраните масляные следы с помощью специальной подушечки с угольным составом. Карандаш безопасен для оптики с просветляющим покрытием, однако важно перед использованием подушечки удалить с поверхности пыль, песчинки и другие подобные абразивы.

Удобство карандашей такого типа заключается в том, что они компактны и не занимают много места: их можно положить в чехол с биноклем или в фотосумку. При этом они готовы к работе за секунды, а с жировыми следами справляются лучше, чем тканевые салфетки для оптики. Однако нужно учитывать, что карандаш предназначен для борьбы с пылью и маслянистыми разводами. При сильных загрязнениях оптики (засохшая грязь, следы жидкостей и т.п.) необходимо применять влажную очистку, или обратиться в профессиональный сервис.