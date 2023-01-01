Театральный бинокль-лорнет Levenhuk Broadway 325E, черный
Код товара : УТ-00068659
Артикул : 81864
4 990 ₽
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Описание
Модель Levenhuk Broadway 325E сочетает в себе утонченный дизайн, продуманную конструкцию и высококачественную оптику. Это классический театральный бинокль в металлическом корпусе с хромированными элементами. Благодаря большому диаметру выходных зрачков (и, следовательно, высокой относительной яркости), а также современному многослойному просветлению оптики наблюдение комфортно вести даже при приглушенном свете. 3х увеличение также оптимально для зрительного зала: туристические бинокли с 8х или 10х увеличением для театра подходят плохо. Прибор можно удерживать за специальную откидную ручку с регулируемой длиной – это и элегантно, и просто удобно при длительном наблюдении.
Фокусировка осуществляется с помощью небольшого барабанчика по центру, а широкий диапазон по регулировке межзрачкового расстояния позволит пользоваться биноклем как детям, так и взрослым.
Levenhuk Broadway 325E может стать отличным подарком для любителей театра.
В комплекте с биноклем идет бархатный чехольчик и салфетка для линз.