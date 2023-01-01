Описание

Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100 – это прибор ночного видения, который защищен от засветки и подходит для использования как ночью, так и в светлое время суток. Удобно, что можно вести наблюдения обоими глазами, а для длительного изучения местности – устанавливать бинокль на штатив. Прибор станет надежным спутником на охотничьей вылазке, поможет в обеспечении безопасности лагеря в ночном походе и разведывании местности. Его достоинства высоко оценят в службах охраны, поисковых движениях и спасательных отрядах.

Выпуклые окулярные линзы и другие преимущества

Окулярные линзы бинокля имеют выпуклую форму, благодаря чему изображение на встроенном дисплее дополнительно увеличивается, что позволяет изучать цели в мелких подробностях. Оптика прибора сделана из стекла, корпус – из высокопрочного пластика. В качестве светочувствительного элемента в бинокле используется CCD-матрица. Дальность обнаружения в светлое время суток ничем не ограничивается, а в полной темноте она составляет 250–300 метров. ИК-подсветка работает от стандартных батареек – до 6 часов на одном заряде, яркость настраивается в широком диапазоне.

Съемка фото и видео со звуком в высоком разрешении

Вы можете запечатлеть все, что увидели в бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100, благодаря встроенному рекордеру. Предусмотрено несколько вариантов разрешения, максимальное значение для фото составляет 4032x2520 пикс, для видео – 1920х1080 пикс (Full HD). Для получения статичного изображения при съемке можно установить бинокль на штатив. Отснятые материалы хранятся на карте памяти до 128 ГБ – большой объем позволяет сохранить много фотоснимков и видеороликов. Передача файлов на компьютер выполняется через USB-разъем.

Основные особенности:

Комфортные наблюдения обоими глазами в дневное и ночное время

Выпуклые окулярные линзы дополнительно приближают изображение

Диапазон обнаружения в темноте – 250–300 метров, на свету – без ограничений

Работа от батареек, автоотключение экрана и прибора для экономии заряда

Встроенный рекордер, высокое качество фото и видео

Прочный и стойкий к ударам ABS-пластик корпуса

Комплектация: