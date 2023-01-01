Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB100
Код товара : УТ-00064505
Артикул : 81701
15 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Пожизненная гарантия производителя
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
570 г
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
5
Диаметр линз, мм
24
Угол поля зрения
10°
Описание
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100 – это прибор ночного видения, который защищен от засветки и подходит для использования как ночью, так и в светлое время суток. Удобно, что можно вести наблюдения обоими глазами, а для длительного изучения местности – устанавливать бинокль на штатив. Прибор станет надежным спутником на охотничьей вылазке, поможет в обеспечении безопасности лагеря в ночном походе и разведывании местности. Его достоинства высоко оценят в службах охраны, поисковых движениях и спасательных отрядах.
Выпуклые окулярные линзы и другие преимущества
Окулярные линзы бинокля имеют выпуклую форму, благодаря чему изображение на встроенном дисплее дополнительно увеличивается, что позволяет изучать цели в мелких подробностях. Оптика прибора сделана из стекла, корпус – из высокопрочного пластика. В качестве светочувствительного элемента в бинокле используется CCD-матрица. Дальность обнаружения в светлое время суток ничем не ограничивается, а в полной темноте она составляет 250–300 метров. ИК-подсветка работает от стандартных батареек – до 6 часов на одном заряде, яркость настраивается в широком диапазоне.
Съемка фото и видео со звуком в высоком разрешении
Вы можете запечатлеть все, что увидели в бинокль Levenhuk Atom Digital DNB100, благодаря встроенному рекордеру. Предусмотрено несколько вариантов разрешения, максимальное значение для фото составляет 4032x2520 пикс, для видео – 1920х1080 пикс (Full HD). Для получения статичного изображения при съемке можно установить бинокль на штатив. Отснятые материалы хранятся на карте памяти до 128 ГБ – большой объем позволяет сохранить много фотоснимков и видеороликов. Передача файлов на компьютер выполняется через USB-разъем.
Основные особенности:
- Комфортные наблюдения обоими глазами в дневное и ночное время
- Выпуклые окулярные линзы дополнительно приближают изображение
- Диапазон обнаружения в темноте – 250–300 метров, на свету – без ограничений
- Работа от батареек, автоотключение экрана и прибора для экономии заряда
- Встроенный рекордер, высокое качество фото и видео
- Прочный и стойкий к ударам ABS-пластик корпуса
Комплектация:
- Прибор ночного видения
- Нашейный ремень
- USB-кабель
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон