Бинокль Levenhuk Atom Digital DB10 LCD, цифровой
Код товара : УТ-00064507
Артикул : 81703
9 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
287 г
Характеристики
Относительная яркость
6.25
Сумеречный фактор (максимум)
15.8
Минимальное расстояние фокусировки
10
Расстояние между окулярами
55 - 75 мм
Диаметр линз, мм
25
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
101
Угол поля зрения
8°
Описание
Цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB10 LCD – это настоящая находка для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом. Он позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время, а также снимать первоклассные фото и видео, просматривая их на встроенном 2-дюймовом экране откидной конструкции. Компактный и легкий прибор станет надежным спутником в любом приключении и поможет сохранить впечатления от увиденного.
Особенности оптики и цифровые возможности
С помощью бинокля Levenhuk Atom Digital DB10 LCD можно изучать отдаленные объекты на приближении 10 крат, также можно активировать цифровой зум 1–8 крат. Удобный корпус с закрытым мостом дополнен откидным ЖК-экраном, на который выводится изображение, формируемое CMOS-сенсором. По центру конструкции расположен барабан фокусировки, утопленный в корпус, – с его помощью можно быстро и просто настроить резкость на обоих окулярах. Сфокусироваться можно на дистанции от 10 метров, причем доступны даже сильно удаленные объекты – на расстоянии до одного километра.
Встроенный видеорекордер: до 4 часов съемки
Модель оборудована встроенным рекордером, который ведет фото- и видеосъемку в высоком разрешении. Все материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ (приобретается отдельно). Видео можно записывать до 240 минут без перерыва – это отличная возможность ничего не упустить при наблюдении за поведением диких животных и птиц. Ролики получаются плавными и информативными. Чтобы добиться статичного изображения при съемке и освободить руки, прибор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4". В качестве источника питания используется сменный аккумулятор.
Основные особенности:
- Комбинация оптического и цифрового увеличения
- CMOS-сенсор, 2-дюймовый ЖК-экран, стеклянная оптика
- Центральная фокусировка, кнопки управления на верхней панели
- Съемка видео со звуком в качестве до 2,5K, до 4 часов без перерыва
- Корпус из высокопрочного ABS-пластика и цинкового сплава
Комплектация:
- Бинокль
- Нашейный ремень
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон