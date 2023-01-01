Описание

Цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB10 LCD – это настоящая находка для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом. Он позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время, а также снимать первоклассные фото и видео, просматривая их на встроенном 2-дюймовом экране откидной конструкции. Компактный и легкий прибор станет надежным спутником в любом приключении и поможет сохранить впечатления от увиденного.

Особенности оптики и цифровые возможности

С помощью бинокля Levenhuk Atom Digital DB10 LCD можно изучать отдаленные объекты на приближении 10 крат, также можно активировать цифровой зум 1–8 крат. Удобный корпус с закрытым мостом дополнен откидным ЖК-экраном, на который выводится изображение, формируемое CMOS-сенсором. По центру конструкции расположен барабан фокусировки, утопленный в корпус, – с его помощью можно быстро и просто настроить резкость на обоих окулярах. Сфокусироваться можно на дистанции от 10 метров, причем доступны даже сильно удаленные объекты – на расстоянии до одного километра.

Встроенный видеорекордер: до 4 часов съемки

Модель оборудована встроенным рекордером, который ведет фото- и видеосъемку в высоком разрешении. Все материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ (приобретается отдельно). Видео можно записывать до 240 минут без перерыва – это отличная возможность ничего не упустить при наблюдении за поведением диких животных и птиц. Ролики получаются плавными и информативными. Чтобы добиться статичного изображения при съемке и освободить руки, прибор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4". В качестве источника питания используется сменный аккумулятор.

Основные особенности:

Комбинация оптического и цифрового увеличения

CMOS-сенсор, 2-дюймовый ЖК-экран, стеклянная оптика

Центральная фокусировка, кнопки управления на верхней панели

Съемка видео со звуком в качестве до 2,5K, до 4 часов без перерыва

Корпус из высокопрочного ABS-пластика и цинкового сплава

Комплектация: