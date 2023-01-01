Описание

Широкоугольный бинокль Levenhuk Atom 8x40 создан для тех, кто ценит качество и надежность. Классическая конструкция на призмах Porro дает яркое и контрастное изображение, а прочный обрезиненный корпус позволяет использовать бинокль в полевых условиях. Превосходная оптика, удобная конструкция и прекрасные технические характеристики – этот бинокль станет вашим верным помощником в походе и поездке, на охоте и при наблюдениях за птицами.

Оптика изготовлена из высококачественного стекла марки BK-7, линзы с полным просветляющим покрытием формируют четкое и чистое изображение. Бинокль имеет широкое поле зрения – это значит, что вы сможете охватить взглядом большое пространство.

Бинокль Levenhuk Atom 8x40 способен подстроиться под особенности своего владельца: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Мягкие резиновые наглазники обеспечивают комфорт во время наблюдения. Благодаря резиновому покрытию корпуса влага, пыль и грязь не попадают внутрь бинокля.