Бинокль Levenhuk Atom 8x40
Код товара : УТ-00060939
Артикул : 67680
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Характеристики
Характеристики
Расстояние между окулярами
56 - 72 мм
Диаметр линз, мм
40
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
140
Угол поля зрения
8.2°
Описание
Широкоугольный бинокль Levenhuk Atom 8x40 создан для тех, кто ценит качество и надежность. Классическая конструкция на призмах Porro дает яркое и контрастное изображение, а прочный обрезиненный корпус позволяет использовать бинокль в полевых условиях. Превосходная оптика, удобная конструкция и прекрасные технические характеристики – этот бинокль станет вашим верным помощником в походе и поездке, на охоте и при наблюдениях за птицами.
Оптика изготовлена из высококачественного стекла марки BK-7, линзы с полным просветляющим покрытием формируют четкое и чистое изображение. Бинокль имеет широкое поле зрения – это значит, что вы сможете охватить взглядом большое пространство.
Бинокль Levenhuk Atom 8x40 способен подстроиться под особенности своего владельца: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Мягкие резиновые наглазники обеспечивают комфорт во время наблюдения. Благодаря резиновому покрытию корпуса влага, пыль и грязь не попадают внутрь бинокля.