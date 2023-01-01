Бинокль Levenhuk Atom 8x30
Код товара : УТ-00060946
Артикул : 74154
5 490 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.850
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
15.5
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
30
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
3.75
Описание
Бинокль Levenhuk Atom 8x30 создан на базе Porro-призм, но при этом остается компактным и легким. Благодаря этому его удобно брать с собой на прогулки и в походы – он не занимает много места и не обременяет даже после многих часов пути. Наблюдения можно вести на 8-кратном увеличении, лучшее качество картинки можно получить при свете дня.
Линзы и призмы сделаны из просветленного оптического стекла BK-7. Изображение получается четким и ясным, а широкий обзор, который обеспечивает оптика, позволяет рассматривать протяженные области и следить за группами животных и людей. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции, с помощью которого можно настроить оптику под особенности зрения наблюдателя. Наглазники окуляров можно складывать – это удобно, если необходимо вести наблюдения в очках. Для регулировки резкости используется центральный барабан фокусировки.
Бинокль Levenhuk Atom 8x30 можно устанавливать на штатив.