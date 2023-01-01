Описание

Бинокль Levenhuk Atom 8x30 создан на базе Porro-призм, но при этом остается компактным и легким. Благодаря этому его удобно брать с собой на прогулки и в походы – он не занимает много места и не обременяет даже после многих часов пути. Наблюдения можно вести на 8-кратном увеличении, лучшее качество картинки можно получить при свете дня.

Линзы и призмы сделаны из просветленного оптического стекла BK-7. Изображение получается четким и ясным, а широкий обзор, который обеспечивает оптика, позволяет рассматривать протяженные области и следить за группами животных и людей. На правом окуляре находится кольцо диоптрийной коррекции, с помощью которого можно настроить оптику под особенности зрения наблюдателя. Наглазники окуляров можно складывать – это удобно, если необходимо вести наблюдения в очках. Для регулировки резкости используется центральный барабан фокусировки.

Бинокль Levenhuk Atom 8x30 можно устанавливать на штатив.