Бинокль Levenhuk Atom 8x21
Код товара : УТ-00060934
Артикул : 67675
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Характеристики
Относительная яркость
6.9
Сумеречный фактор (максимум)
13
Минимальное расстояние фокусировки
2.1
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
2.6
Угол поля зрения
7.4°
Описание
Бинокль Levenhuk Atom 8x21 создан специально для тех, кто ценит легкость и мобильность. 8-кратное увеличение позволяет хорошо рассмотреть объекты даже на большом расстоянии, а качественная оптика формирует чистую и четкую картинку. Благодаря сверхкомпактным размерам бинокль без труда помещается в маленькую сумку или даже карман – вы сможете брать его с собой куда угодно. Любое путешествие станет интереснее с биноклем Levenhuk Atom 8x21!
В конструкции бинокля используются roof-призмы – это позволило добиться небольших размеров при отличных оптических характеристиках. Оптика из стекла марки BK-7 с полным просветлением позволяет получить «живое» изображение в естественных цветах. Бинокль имеет широкое поле зрения, так что вы сможете охватить взглядом большое пространство.
В конструкции бинокля предусмотрено все для комфортного использования: межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, а окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Благодаря рельефному резиновому покрытию корпуса бинокль не скользит в руках.