Описание

Бинокль Levenhuk Atom 8x21 создан специально для тех, кто ценит легкость и мобильность. 8-кратное увеличение позволяет хорошо рассмотреть объекты даже на большом расстоянии, а качественная оптика формирует чистую и четкую картинку. Благодаря сверхкомпактным размерам бинокль без труда помещается в маленькую сумку или даже карман – вы сможете брать его с собой куда угодно. Любое путешествие станет интереснее с биноклем Levenhuk Atom 8x21!

В конструкции бинокля используются roof-призмы – это позволило добиться небольших размеров при отличных оптических характеристиках. Оптика из стекла марки BK-7 с полным просветлением позволяет получить «живое» изображение в естественных цветах. Бинокль имеет широкое поле зрения, так что вы сможете охватить взглядом большое пространство.

В конструкции бинокля предусмотрено все для комфортного использования: межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, а окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Благодаря рельефному резиновому покрытию корпуса бинокль не скользит в руках.