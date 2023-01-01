Описание

Бинокль Levenhuk Atom 8–20x25 понравится путешественникам, любителям прогулок на природе и спортивным болельщикам. Это компактная и легкая модель с полностью просветленной оптикой и переменной кратностью от 8 до 20x. На разном увеличении можно рассмотреть протяженные предметы или отдельные удаленные цели.

Бинокль построен на Porro-призмах. Оптические элементы сделаны из стекла BK-7, линзы с многослойным просветляющим покрытием пропускают максимальное количество света. Бинокль формирует яркое, чистое изображение с правильной цветопередачей.

Резиновое покрытие корпуса защищает оптические элементы от загрязнений, влаги и пыли. Благодаря рельефным накладкам бинокль удобно держать в руках – он не выскальзывает, даже если вы ведете наблюдения в перчатках. С помощью механизма центральной фокусировки прибор можно быстро сфокусировать на цели или подстроить во время наблюдений. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах от 52 до 74 мм простым сведением или разведением зрительных труб бинокля.