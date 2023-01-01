Описание

Бинокль Levenhuk Atom 7x50 – это качественная оптика, мощные светосильные объективы и классический корпус. Светосильные объективы обеспечивают прекрасную видимость даже при слабом освещении, а 7-кратное увеличение позволяет хорошо рассмотреть цели на большом расстоянии. Бинокль выпускается в эргономичном корпусе с резиновым покрытием – его очень удобно держать в руках. Если вы ищете надежный инструмент для полевых наблюдений днем и в сумерках, бинокль Levenhuk Atom 7x50 – то, что вам нужно!

Оптическая схема построена на призмах Porro – это позволило свести к нулю потери света внутри корпуса. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие. Бинокль Levenhuk Atom 7x50 дает «живое» изображение – яркое, чистое и четкое, с точной передачей цветов.

Компания Levenhuk позаботилась об удобстве использования бинокля: межзрачковое расстояние можно менять, на правом окуляре есть кольцо диоптрийной корректировки. Окуляры снабжены мягкими наглазниками – это позволяет вести наблюдения с максимальным комфортом. Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов и не дает влаге и грязи попадать внутрь прибора.