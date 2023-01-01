Бинокль Levenhuk Atom 7x35
Код товара : УТ-00060938
Артикул : 67679
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Характеристики
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
11
Расстояние между окулярами
56 - 72 мм
Диаметр линз, мм
35
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Угол поля зрения
8°
Описание
Levenhuk Atom 7x35 создан для тех, кто привык смотреть на мир широко! Бинокль дает отличный обзор и прекрасно подходит для слежения за птицами, панорамных наблюдений и других ситуаций, когда важно охватить взглядом большое пространство. Качественная оптика гарантирует передачу чистой и четкой картинки, а компактный обрезиненный корпус удобно ложится в руки. Бинокль Levenhuk Atom 7x35 станет верным спутником туриста или путешественника, орнитолога и любителя живой природы.
В конструкции используются классические призмы Porro, поэтому потери света внутри бинокля сведены к нулю. Линзы с полным просветлением формируют «живое» изображение. Широкое поле зрения удобно для обзорных наблюдений. С биноклем Levenhuk Atom 7x35 вы сможете увидеть мир во всех его красках!
Бинокль Levenhuk Atom 7x35 способен подстроиться под особенности своего владельца: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо диоптрийной коррекции. Мягкие резиновые наглазники обеспечивают комфорт во время наблюдения. Благодаря резиновому покрытию корпуса влага, пыль и грязь не попадают внутрь бинокля.