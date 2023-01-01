Описание

Бинокль Levenhuk Atom 7–21x40 – компактный зрительный прибор с переменной кратностью. Он подойдет любителям рыбалки, охотникам, спортсменам-страйкболистам. Бинокль станет хорошим дополнением к телескопу – с ним можно проводить несложные астрономические наблюдения.

Панкратический бинокль обеспечивает увеличение от 7 до 21 крат. Оптическая схема построена на призмах Porro. Линзы сделаны из стекла марки BK-7. На них нанесено полное просветляющее покрытие – это сводит к минимуму потери света, прибор передает четкое, яркое изображение с насыщенными цветами.

Межзрачковое расстояние регулируется в пределах от 58 до 72 мм, предусмотрена возможность диоптрийной коррекции. Зрительный прибор можно быстро навести на резкость с помощью колеса центральной фокусировки.

У бинокля складные резиновые наглазники. Благодаря рельефным накладкам на корпусе зрительный прибор не скользит и удобно лежит в руках. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.