Бинокль Levenhuk Atom 7–21x40
Код товара : УТ-00060945
Артикул : 72517
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
1 кг (с упаковкой)
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
10
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
40
Призма
Порро
Описание
Бинокль Levenhuk Atom 7–21x40 – компактный зрительный прибор с переменной кратностью. Он подойдет любителям рыбалки, охотникам, спортсменам-страйкболистам. Бинокль станет хорошим дополнением к телескопу – с ним можно проводить несложные астрономические наблюдения.
Панкратический бинокль обеспечивает увеличение от 7 до 21 крат. Оптическая схема построена на призмах Porro. Линзы сделаны из стекла марки BK-7. На них нанесено полное просветляющее покрытие – это сводит к минимуму потери света, прибор передает четкое, яркое изображение с насыщенными цветами.
Межзрачковое расстояние регулируется в пределах от 58 до 72 мм, предусмотрена возможность диоптрийной коррекции. Зрительный прибор можно быстро навести на резкость с помощью колеса центральной фокусировки.
У бинокля складные резиновые наглазники. Благодаря рельефным накладкам на корпусе зрительный прибор не скользит и удобно лежит в руках. Бинокль можно установить на штатив – для этого на корпусе есть специальное крепление.