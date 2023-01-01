Описание

Хотите видеть окружающий мир в подробностях? С биноклем Levenhuk Atom 20x50 вы не упустите ни одной детали. Высокое – 20 крат! – увеличение и светосильные объективы позволяют рассматривать очень далекие объекты и даже вести астрономические наблюдения. Эргономичный обрезиненный корпус удобно ложится в руки и не выскальзывает. Levenhuk 20x50 серии Atom делает мир ближе!

Оптическая схема прибора построена на классических призмах Porro, обеспечивающих высокое качество картинки. Полностью просветленная оптика из стекла марки BK-7 гарантирует передачу естественных цветов – бинокль Левенгук Атом 20x50 дает яркое и «живое» изображение.

Еще одно достоинство бинокля – конструкция, в которой предусмотрено все для удобного использования. Межзрачковое расстояние регулируется, есть возможность настройки диоптрий, окуляры снабжены мягкими наглазниками. Благодаря резиновому покрытию корпуса влага, грязь и пыль не попадают внутрь бинокля. Для длительных наблюдений Levenhuk Atom 20x50 можно установить на штатив.