Описание

Большое расстояние – не помеха наблюдениям, когда у вас в руках бинокль Levenhuk Atom 16x32! Благодаря 16-кратному увеличению вы сможете детально рассмотреть даже мелкие объекты на большом расстоянии от вас. При этом картинка будет четкой и контрастной – в бинокле Levenhuk 16x32 используется качественная просветленная оптика из стекла марки BK-7. Компактный корпус удобно ложится в руки и легко помещается в сумку. Levenhuk Atom 16x32 создан для тех, кто хочет видеть дальше!

В конструкции использованы roof-призмы – это позволило добиться компактности корпуса при высоких оптических характеристиках. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие – оно повышает светопропускание. Бинокль дает чистое и яркое изображение с точной передачей цветов.

Бинокль Levenhuk 16x32 можно подстроить под индивидуальные особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. Для удобства наблюдения окуляры снабжены мягкими наглазниками. Корпус покрыт резиновой оболочкой, смягчающей удары и защищающей оптику от попадания грязи и пыли.