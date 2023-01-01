Бинокль Levenhuk Atom 16x32
Код товара : УТ-00060937
Артикул : 67678
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Пожизненная гарантия производителя
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
32
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
2
Описание
Большое расстояние – не помеха наблюдениям, когда у вас в руках бинокль Levenhuk Atom 16x32! Благодаря 16-кратному увеличению вы сможете детально рассмотреть даже мелкие объекты на большом расстоянии от вас. При этом картинка будет четкой и контрастной – в бинокле Levenhuk 16x32 используется качественная просветленная оптика из стекла марки BK-7. Компактный корпус удобно ложится в руки и легко помещается в сумку. Levenhuk Atom 16x32 создан для тех, кто хочет видеть дальше!
В конструкции использованы roof-призмы – это позволило добиться компактности корпуса при высоких оптических характеристиках. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие – оно повышает светопропускание. Бинокль дает чистое и яркое изображение с точной передачей цветов.
Бинокль Levenhuk 16x32 можно подстроить под индивидуальные особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. Для удобства наблюдения окуляры снабжены мягкими наглазниками. Корпус покрыт резиновой оболочкой, смягчающей удары и защищающей оптику от попадания грязи и пыли.