Описание

Хотите видеть дальше, но не готовы таскать с собой громоздкий полевой бинокль? Тогда бинокль Levenhuk Atom 12x25 – то, что вам нужно! Сверхкомпактный корпус легко помещается в сумку или карман, а 12-кратное увеличение позволяет рассмотреть детали даже сильно удаленных объектов. Бинокль Levenhuk Atom 12x25 – прекрасный выбор туриста, путешественника и любителя приключений!

Использование roof-призм в конструкции бинокля позволило сделать корпус небольшим, сохранив высокое качество оптики. Оптика изготовлена из стекла марки BK-7, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие – бинокль дает четкое и яркое изображение в естественных цветах.

Бинокль можно подстроить под индивидуальные особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. Для максимального комфорта наблюдателя окуляры снабжены наглазниками из мягкой резины. Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов и не дает грязи и пыли попадать внутрь прибора.