Бинокль Levenhuk Atom 12x25
Код товара : УТ-00060936
Артикул : 67677
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Характеристики
Характеристики
Минимальное расстояние фокусировки
2.1
Диаметр линз, мм
25
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
2.1
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
80
Описание
Хотите видеть дальше, но не готовы таскать с собой громоздкий полевой бинокль? Тогда бинокль Levenhuk Atom 12x25 – то, что вам нужно! Сверхкомпактный корпус легко помещается в сумку или карман, а 12-кратное увеличение позволяет рассмотреть детали даже сильно удаленных объектов. Бинокль Levenhuk Atom 12x25 – прекрасный выбор туриста, путешественника и любителя приключений!
Использование roof-призм в конструкции бинокля позволило сделать корпус небольшим, сохранив высокое качество оптики. Оптика изготовлена из стекла марки BK-7, на линзы нанесено полное просветляющее покрытие – бинокль дает четкое и яркое изображение в естественных цветах.
Бинокль можно подстроить под индивидуальные особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, а на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. Для максимального комфорта наблюдателя окуляры снабжены наглазниками из мягкой резины. Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов и не дает грязи и пыли попадать внутрь прибора.