Описание

Levenhuk Atom 10x50 – это классический широкоугольный бинокль, идеальный для полевых наблюдений. Прекрасный панорамный обзор, 10-кратное увеличение и высокая детализация делают его идеальным инструментом для топографа, охотника, орнитолога или путешественника. Светосильные объективы формируют яркую картинку даже при недостаточной освещенности. Ясное утро, пасмурный день или вечерние сумерки – бинокль Левенгук Атом 10х50 обеспечит отличную видимость в любых условиях!

Призмы Porro, лежащие в основе оптики бинокля, позволили свести к нулю потери света – изображение получается резким и контрастным. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. Бинокль Levenhuk Atom 10x50 показывает окружающий мир в живых, естественных и насыщенных цветах.

Компания Levenhuk позаботилась об удобстве использования бинокля: межзрачковое расстояние можно менять, фокусировка обоих окуляров производится вращением центрального барабана. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной корректировки, дающее возможность компенсировать разницу в остроте зрения правого и левого глаза. Окуляры бинокля Левенгук 10х50 снабжены мягкими наглазниками – это позволяет вести наблюдения с максимальным комфортом. Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов и не дает влаге и грязи попадать внутрь прибора.