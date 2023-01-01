Бинокль Levenhuk Atom 10x50
Код товара : УТ-00060941
Артикул : 67682
7 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.060
Характеристики
Расстояние между окулярами
56 - 72 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
115
Угол поля зрения
7°
Описание
Levenhuk Atom 10x50 – это классический широкоугольный бинокль, идеальный для полевых наблюдений. Прекрасный панорамный обзор, 10-кратное увеличение и высокая детализация делают его идеальным инструментом для топографа, охотника, орнитолога или путешественника. Светосильные объективы формируют яркую картинку даже при недостаточной освещенности. Ясное утро, пасмурный день или вечерние сумерки – бинокль Левенгук Атом 10х50 обеспечит отличную видимость в любых условиях!
Призмы Porro, лежащие в основе оптики бинокля, позволили свести к нулю потери света – изображение получается резким и контрастным. На линзы нанесено полное просветляющее покрытие, повышающее светопропускание оптики. Бинокль Levenhuk Atom 10x50 показывает окружающий мир в живых, естественных и насыщенных цветах.
Компания Levenhuk позаботилась об удобстве использования бинокля: межзрачковое расстояние можно менять, фокусировка обоих окуляров производится вращением центрального барабана. На правом окуляре есть кольцо диоптрийной корректировки, дающее возможность компенсировать разницу в остроте зрения правого и левого глаза. Окуляры бинокля Левенгук 10х50 снабжены мягкими наглазниками – это позволяет вести наблюдения с максимальным комфортом. Резиновое покрытие корпуса защищает бинокль от ударов и не дает влаге и грязи попадать внутрь прибора.