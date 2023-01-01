Бинокль Levenhuk Atom 10x25
Код товара : УТ-00060935
Артикул : 67676
3 390 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Характеристики
Относительная яркость
6.3
Минимальное расстояние фокусировки
5.5
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
25
Призма
Roof
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
96
Угол поля зрения
5.7°
Описание
Бинокль Levenhuk Atom 10x25 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю пеших прогулок. Качественная оптика передает резкую и чистую картинку, а надежный обрезиненный корпус защищает прибор от повреждений. Легкий, удобный и очень компактный – бинокль Levenhuk 10x25 из серии Atom станет вашим надежным спутником, куда бы вы ни отправились!
Оптическая схема этой модели построена на roof-призмах, поэтому при своих выдающихся характеристиках бинокль отличается очень небольшими размерами. 10-кратное увеличение позволяет детально рассмотреть объект даже на большом удалении. При этом изображение получается четким и контрастным, а цвета – яркими и живыми.
В конструкции модели Levenhuk Atom 10x25 предусмотрено все, что нужно для комфортного использования: межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, а окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Резиновое покрытие предотвращает попадание грязи и пыли внутрь прибора. Благодаря рельефной поверхности бинокль не выскальзывает из рук.