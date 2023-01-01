Описание

Бинокль Levenhuk Atom 10x25 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю пеших прогулок. Качественная оптика передает резкую и чистую картинку, а надежный обрезиненный корпус защищает прибор от повреждений. Легкий, удобный и очень компактный – бинокль Levenhuk 10x25 из серии Atom станет вашим надежным спутником, куда бы вы ни отправились!

Оптическая схема этой модели построена на roof-призмах, поэтому при своих выдающихся характеристиках бинокль отличается очень небольшими размерами. 10-кратное увеличение позволяет детально рассмотреть объект даже на большом удалении. При этом изображение получается четким и контрастным, а цвета – яркими и живыми.

В конструкции модели Levenhuk Atom 10x25 предусмотрено все, что нужно для комфортного использования: межзрачковое расстояние регулируется, есть кольцо коррекции диоптрий, а окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками. Резиновое покрытие предотвращает попадание грязи и пыли внутрь прибора. Благодаря рельефной поверхности бинокль не выскальзывает из рук.