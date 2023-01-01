Описание

Levenhuk Atom 10–30x50 станет вашим универсальным помощником в любой ситуации! У этого бинокля переменное увеличение – поймав любой объект в поле зрения, вы сможете легко приблизить его, чтобы рассмотреть во всех подробностях. Большие объективы собирают достаточное количество света, чтобы картинка была яркой и чистой даже при слабом освещении, например в сумерках. Удобная конструкция, надежность и широкие возможности – все это бинокль Levenhuk 10–30x50 из серии Atom!

Классическая конструкция на призмах Porro позволила свести к нулю потери света внутри корпуса. Полное просветляющее покрытие оптики повышает светопропускание. С биноклем Levenhuk Atom 10–30x50 изображение всегда будет четким и резким, с точной передачей естественных цветов!

Еще одно достоинство бинокля – конструкция, в которой предусмотрено все для удобного использования. Межзрачковое расстояние регулируется, есть возможность настройки диоптрий, окуляры снабжены мягкими наглазниками. Благодаря резиновому покрытию корпуса влага, грязь и пыль не попадают внутрь бинокля. Левенгук Атом 10–30x50 можно установить на штатив.