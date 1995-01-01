Описание

В бинокле Levenhuk Army 10x50 с угломерной сеткой выгодно сочетаются увеличение 10х, светосильные 50-миллиметровые объективы и надежное исполнение водонепроницаемого корпуса. Прибор займет достойное место в арсенале техники охотника, туриста-походника, спортсмена и поклонника экстрима. Пригодится он и для профессиональных работ, связанных с измерениями на местности. Они становятся возможными благодаря наличию в окуляре бинокля угломерной сетки и дальномерной шкалы – с их помощью можно измерять несколько параметров: высоту наблюдаемой цели, расстояние до нее, угол наклона и горизонтальный угол.

Стеклянная оптика модели Levenhuk Army 10x50 построена по классической схеме, на призмах Порро. Она выстраивает яркое контрастное изображение благодаря полному многослойному просветлению линз. Адаптировать оптику к особенностям зрения наблюдателя можно с помощью кольца настройки диоптрий на окуляре, наглазники выдвигаются и задвигаются. При желании можно с комфортом вести наблюдения не снимая очков – солнцезащитных или тактических. Для настройки резкости служит рельефный барабан центральной фокусировки – его удобно поворачивать даже рукой в перчатке.

Металлический корпус бинокля полностью герметичен и выдерживает погружение под воду. Внутреннее заполнение азотом не дает линзам запотевать даже при резких перепадах температуры. Для наблюдений со штатива в корпусе предусмотрено гнездо стандартного диаметра.

Основные особенности:

Высокая светосила, оптика из стекла BaK-4 с увеличением 10х

Заменит собой дальномер благодаря двум измерительным шкалам в окуляре

Многослойное просветляющее покрытие на всех оптических поверхностях

Металлический корпус заполнен азотом и не пропускает воду

Подстройка диоптрий, наблюдения с рук или со штатива

Комплектация: