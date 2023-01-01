Карандаш для чистки оптики Lenspen LS-1 Smarty, для смартфонов
Код товара : УТ-00049406
Артикул : LS-1
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка оптики
Описание
Устройство для очистки объективов смартфонов. Современные модели смартфонов позволяют снимать фото и видео высочайшего качества. Лишь одно может стать между вами и творчеством – грязная оптика объективов. Карандаш Smarty легко справится с любыми загрязнениями. В карандаше применен запатентованный сухой углеродный состав с неограниченным сроком годности. Завинчивающийся колпачок пополняет наконечник чистящим составом и одновременно защищает его. Проверните его на пол-оборота для пополнения наконечника чистящим составом. Smarty насколько компактный (53х14 мм), что вы можете положить его в карман, косметичку, клатч и носить всегда с собой.
- Размер чистящей подушки 4 мм.
- Безопасен для всех типов оптических линз и покрытий.
- Долговечен – до 500 использований.
Не используйте на влажных поверхностях. Во избежание попадания жира на чистящий наконечник не прикасайтесь к нему руками.