Описание

Устройство для очистки объективов смартфонов. Современные модели смартфонов позволяют снимать фото и видео высочайшего качества. Лишь одно может стать между вами и творчеством – грязная оптика объективов. Карандаш Smarty легко справится с любыми загрязнениями. В карандаше применен запатентованный сухой углеродный состав с неограниченным сроком годности. Завинчивающийся колпачок пополняет наконечник чистящим составом и одновременно защищает его. Проверните его на пол-оборота для пополнения наконечника чистящим составом. Smarty насколько компактный (53х14 мм), что вы можете положить его в карман, косметичку, клатч и носить всегда с собой.

Размер чистящей подушки 4 мм.

Безопасен для всех типов оптических линз и покрытий.

Долговечен – до 500 использований.

Не используйте на влажных поверхностях. Во избежание попадания жира на чистящий наконечник не прикасайтесь к нему руками.