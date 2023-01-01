Набор для чистки матриц Lenspen SensorKlear Loupe Kit
Код товара : 00000043769
Артикул : SKLK-1
5 990 ₽
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Чистка матрицы
Описание
LensPen SKLK-1 - набор для чистки матрицы, предназначенный для всех типов цифровых зеркальных фотокамер.
Включает в себя:
1. Карандаш для чистки матриц зеркальных цифровых фотокамер SensorKlear II (SK-II-A)
2. Лупа с подсветкой для чистки матриц цифровых зеркальных фотоаппаратов SensorKlear Loupe (SKL-1)
3. Универсальная воздушная двухклапанная груша с мягким наконечником Hurricane Blower (HB-1)