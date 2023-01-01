Описание

LensPen SKLK-1 - набор для чистки матрицы, предназначенный для всех типов цифровых зеркальных фотокамер.

Включает в себя:

1. Карандаш для чистки матриц зеркальных цифровых фотокамер SensorKlear II (SK-II-A)

2. Лупа с подсветкой для чистки матриц цифровых зеркальных фотоаппаратов SensorKlear Loupe (SKL-1)

3. Универсальная воздушная двухклапанная груша с мягким наконечником Hurricane Blower (HB-1)