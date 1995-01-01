Карандаш тонкий для чистки объективов Lenspen MiniPro от 7мм (уцененный)
Код товара : УТ-00072771
Артикул : MP-2 (у)
Причина уценки:
Без упаковки
29%
990 ₽
699 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
- безопасен для всех типов оптических линз и покрытий
- долговечен – до 500 использований
- запатентованный сухой углеродный состав с неограниченным сроком годности
- колпачок пополняет наконечник чистящим составом и одновременно защищает его
- колпачок завинчивается и благодаря этому не потеряется
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