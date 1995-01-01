Карандаш тонкий для чистки объективов Lenspen MiniPro от 7мм (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072771 Артикул : MP-2 (у)

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Предназначен для чистки оптики с диаметром объектива от 7мм, в компактных фотокамерах, видеокамерах, биноклях, прицелах, а также для очистки их видоискателей и окуляров. Задать вопрос Причина уценки: Без упаковки 29% 990 ₽ 699 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание безопасен для всех типов оптических линз и покрытий

долговечен – до 500 использований

запатентованный сухой углеродный состав с неограниченным сроком годности

колпачок пополняет наконечник чистящим составом и одновременно защищает его

колпачок завинчивается и благодаря этому не потеряется

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