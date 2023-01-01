Предназначен для мини объективов с диаметром от 4мм, в компактных фото и видеокамерах, смартфонах, планшетных компьютерах, веб-камерах, видеорегистраторах и т.д. С одной стороны находится гибкий очищающий наконечник с углеродным наполнителем, а с другой - мягкая кисточка, позволяющая без труда удалять пыль и ворсинки из труднодоступных мест.