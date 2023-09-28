Описание

Код товара: 135535

Lensbaby Composer Creative Effects SLR Lens 111581

Крепление

Байонет Nikon F



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, набор диафрагм, магнитный карандаш для их смены, коробка.

Гарантия 90 дней.