Объектив Lensbaby Composer Creative Effects #111581 Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070535
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-28/02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
7 500 ₽
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Описание
Код товара: 135535
Lensbaby Composer Creative Effects SLR Lens 111581
Крепление
Байонет Nikon F
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, набор диафрагм, магнитный карандаш для их смены, коробка.
Гарантия 90 дней.