Ремень Leica ZEGNA Wrist Strap, Vicuna
Код товара : УТ-00064158
Артикул : 98250
40 100 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оригинальный кистевой ремешок из натуральной кожи, сделанный известной итальянской компанией Zegna специально для Leica. Подходит для всех камер Leica, за исключением V-Lux, SL, SL2 и S. PelleTessuta – это уникальная техника плетения кожи подобно шерсти. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды. Ремешок отлично подойдет как к повседневному, так и к высокому стилю одежды. Сделано в Италии.