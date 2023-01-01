Оригинальный кистевой ремешок из натуральной кожи, сделанный известной итальянской компанией Zegna специально для Leica. Подходит для всех камер Leica, за исключением V-Lux, SL, SL2 и S. PelleTessuta – это уникальная техника плетения кожи подобно шерсти. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды. Ремешок отлично подойдет как к повседневному, так и к высокому стилю одежды. Сделано в Италии.