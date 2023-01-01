Описание

Новый подход к переноске камер Leica, смешивая современную роскошь, портняжное мастерство и уникальное ручное производство. Подходит для большинства компактных камер Leica, а также для Leica CL с 18-миллиметровым объективом.

Изготовлено Zegna

Поднимая гордость владеть и ощущать камеру Leica, как никогда раньше. PelleTessuta - это знак отличия, который придется по вкусу элегантному фотографу, заботящемуся о стиле. Эта кобура отражает новый подход к роскоши, осмотрительности, искусному ремеслу и качеству.

Портняжное мастерство

Сумка была создана для сочетания с современным стилем, чтобы подчеркнуть дизайн камер Leica. Сумка легко сочетается с повседневным или роскошным стилем и позволяет легко использовать камеру.

Роскошь

Роскошная эстетика, уникальные ощущения, непревзойденное мастерство. Сделано в Италии.

Уникальное ремесленное производство

PelleTessuta - это уникальная техника плетения кожи, подобно шерсти. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды.