Описание

Ощутите совершенно новый способ ношения вашей камеры Leica. Ремень из натуральной итальянской кожи высшего качества, сплетенный вручную символизирует одновременно роскошь и непревзойденное мастерство. Zegna (Дзенья) – бренд высокой моды из Италии, ведущий свою историю с 1910 года. Ремень подходит для всех камер Leica с креплениями под кольца (то есть кроме серии V-Lux, SL, SL2 и S).

Уникальное ремесленное производство. PelleTessuta – это уникальная техника плетения кожи, создающая узор из узких полосок мягкой матовой кожи наппа (не более 2.5 мм). Благодаря двойному дублению кожа наппа обладает необыкновенной мягкостью, а плетение PelleTessuta ощущается как тонкая шерсть, кашемир. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды и художественный руководитель Zegna.

Длина ремня 125 см. Выпускается в 5 цветах: Nero, Vicuna, Cedro, Sprea Blue и Loden.