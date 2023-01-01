Ремень Leica ZEGNA Carrying Strap, Cedro
Код товара : УТ-00064157
Артикул : 98246
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ощутите совершенно новый способ ношения вашей камеры Leica. Ремень из натуральной итальянской кожи высшего качества, сплетенный вручную символизирует одновременно роскошь и непревзойденное мастерство. Zegna (Дзенья) – бренд высокой моды из Италии, ведущий свою историю с 1910 года. Ремень подходит для всех камер Leica с креплениями под кольца (то есть кроме серии V-Lux, SL, SL2 и S).
Уникальное ремесленное производство. PelleTessuta – это уникальная техника плетения кожи, создающая узор из узких полосок мягкой матовой кожи наппа (не более 2.5 мм). Благодаря двойному дублению кожа наппа обладает необыкновенной мягкостью, а плетение PelleTessuta ощущается как тонкая шерсть, кашемир. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды и художественный руководитель Zegna.
Длина ремня 125 см. Выпускается в 5 цветах: Nero, Vicuna, Cedro, Sprea Blue и Loden.