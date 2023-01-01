Эта пленка, сделанная в Германии, обеспечивает эффективную защиту от царапин и следов на сенсорном дисплее, в значительной степени подавляя отражения. В комплект поставки входит дополнительная защитная пленка, ткань для очистки и подушечка для чистки дисплея.