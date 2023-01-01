Защитная плёнка Leica для Leica S
Код товара : УТ-00063888
Артикул : 14057
1 530 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Эта пленка, сделанная в Германии, обеспечивает эффективную защиту от царапин и следов на сенсорном дисплее, в значительной степени подавляя отражения. В комплект поставки входит дополнительная защитная пленка, ткань для очистки и подушечка для чистки дисплея.