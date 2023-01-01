Описание

Благодаря большому OLED-дисплею с разрешением 3,7 мегапикселей электронный видоискатель Visoflex 2 обеспечивает хорошо читаемое, четкое изображение в видоискателе, с высококонтрастной передачей и выраженной глубиной резкости. Оснащенный датчиком для автоматической активации и диапазоном диоптрийной коррекции от -4 до +3, Visoflex 2 может быть установлен под тремя различными углами (0°, 45°, 90°), что облегчает съемку с различных ракурсов.

В положении 0° видоискатель фиксируется на магнитах. Его высококачественный металлический корпус (разработанный Leica Camera AG Wetzlar и произведенный Leica Portugal с использованием компонентов из Китая) идеально дополняет внешний вид M11. Visoflex 2 также обратно совместим с моделями Leica M10 (M10, M10 Monochrom, M10R, M10-P и M10-D) после обновления их новой прошивкой, которая выйдет в марте 2022 года.