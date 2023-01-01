Видоискатель Leica M для объектива 24mm, серебро
Код товара : УТ-00063826
Артикул : 12027
60 350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Специально разработанный видоискатель для объективов 24 мм M обеспечивает удивительно яркое и высококонтрастное изображение. Это позволяет создать точную и удобную композицию. Благодаря вогнутому зеркалу в оптике часть поступающего света используется для освещения контура изображения в виде яркой рамки и точного определения участка изображения.