Специально разработанный видоискатель для объективов 24 мм M обеспечивает удивительно яркое и высококонтрастное изображение. Это позволяет создать точную и удобную композицию. Благодаря вогнутому зеркалу в оптике часть поступающего света используется для освещения контура изображения в виде яркой рамки и точного определения участка изображения.