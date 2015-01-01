Светосильный Leica Vario-Elmarit-SL 24–90 mm f/2.8–4 ASPH. предлагает оптимальный набор фокусных расстояний для стандартного зум-объектива. 4 асферических элемента и целых 11 элементов из стекла с аномальной частичной дисперсией обеспечивают все возможности для коррекции дисторсии и всех видов хроматических аберраций. Фокусировка осуществляется с помощью линейного шагового двигателя, быстрого и практически бесшумного. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.3 метра. Встроенная система оптической стабилизации (OIS) компенсирует до 3.5 ступеней при тестировании по стандартам CIPA. Объектив обладает защитой от попадания внутрь пыли и влаги и водоотталкивающим покрытием передней линзы.