Объектив Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH
Код товара : УТ-00007521
Артикул : 11176
Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
1140 г
Размеры
88 х 138 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
82
Конструкция объектива
18 элементов в 15 группах (включая 4 асферических и 11 элементов из стекла с аномальной частичной дисперсией)
Относительное отверстие
1:2.8 - 1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 - 0.45 м
Угол поля зрения
82.4° - 27.8° (диагональный)
Байонет
L-mount
Максимальное фокусное расстояние, мм
90
Минимальное фокусное расстояние, мм
24
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Светосильный Leica Vario-Elmarit-SL 24–90 mm f/2.8–4 ASPH. предлагает оптимальный набор фокусных расстояний для стандартного зум-объектива. 4 асферических элемента и целых 11 элементов из стекла с аномальной частичной дисперсией обеспечивают все возможности для коррекции дисторсии и всех видов хроматических аберраций. Фокусировка осуществляется с помощью линейного шагового двигателя, быстрого и практически бесшумного. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.3 метра. Встроенная система оптической стабилизации (OIS) компенсирует до 3.5 ступеней при тестировании по стандартам CIPA. Объектив обладает защитой от попадания внутрь пыли и влаги и водоотталкивающим покрытием передней линзы.