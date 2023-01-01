Объектив Leica Vario-Elmar-S 30-90mm f/3.5-5.6 ASPH
Код товара : 00000059769
Артикул : 11058
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica S
Диаметр светофильтра, мм
95
Минимальное фокусное расстояние, мм
30
Максимльное фокусное расстояние, мм
90
Относительное отверстие
1/3.5 - 1/5.6
Минимальная диафрагма
1/32
Минимальная дистанция фокусировки
0.65 м
Угол поля зрения
34° - 81°
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах
Физические характеристики
Вес
1275 г
Размеры товара
101 х 114 мм
Описание
Компактный и универсальный
Зум-объектив Leica Vario-Elmar-S 30−90 mm f/3.5-5.6 ASPH сочетает в себе универсальный диапазон фокусных расстояний с компактной конструкцией и малым весом. Объектив обеспечивает высокое качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний и гарантирует гибкость работы, позволяя фотографу не уставать даже на длительных фотосессиях.
Технические детали
Оптическая конструкция объектива состоит из 14 элементов в четырех группах. Девять элементов изготовлены из стекла с аномальной дисперсией. При этом три из девяти элементов изготовлены из флюоритового стекла с предельно низкой дисперсией, что позволило минимизировать хроматические аберрации. Три линзы с асферическими поверхностями обеспечивают высокое качество изображения при съемках на близких расстояниях и одновременно минимизируют дисторсию.
Описание производителя