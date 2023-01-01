Описание

Компактный и универсальный

Зум-объектив Leica Vario-Elmar-S 30−90 mm f/3.5-5.6 ASPH сочетает в себе универсальный диапазон фокусных расстояний с компактной конструкцией и малым весом. Объектив обеспечивает высокое качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний и гарантирует гибкость работы, позволяя фотографу не уставать даже на длительных фотосессиях.



Технические детали

Оптическая конструкция объектива состоит из 14 элементов в четырех группах. Девять элементов изготовлены из стекла с аномальной дисперсией. При этом три из девяти элементов изготовлены из флюоритового стекла с предельно низкой дисперсией, что позволило минимизировать хроматические аберрации. Три линзы с асферическими поверхностями обеспечивают высокое качество изображения при съемках на близких расстояниях и одновременно минимизируют дисторсию.

Описание производителя