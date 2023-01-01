Описание

Камера-суперзум для исследователей. V-Lux 5 – самая универсальная компактная камера Leica на сегодняшний день. Широкий диапазон фокусных расстояний ее зум-объектива охватывает практически все расстояния и сюжеты, что упрощает ваши поездки, избавляя от необходимости менять объективы и упаковывать дополнительное оборудование. Вид через новый OLED-видоискатель оживляет сцену невероятной яркостью, а большая матрица обеспечивает четкое, высоко детализированное изображение. Leica V-Lux 5 – идеальное решение для любой ситуации – от путешествий и спортивной фотографии до съемки всех ваших приключений на свежем воздухе.

Покрывая все расстояния

С объективом DC Vario-Elmarit 9.1–146 f/2.8–4 ASPH. вы всегда готовы к тому, куда ведет ваше фотографическое путешествие, и к неожиданностям жизни. Широкий диапазон фокусных расстояний от 25 мм до 400 мм (эквивалент 35 мм) подходит практически для всех областей фотографии. Экспериментируйте с боке, снимайте широкоугольные, стандартные, супер-теле и даже макро-снимки - и все это без необходимости носить дополнительное оборудование или тратить время на смену объективов.

Благодаря широкой максимальной диафрагме объектива (f/2.8 в широкоугольном диапазоне и f/4.0 при увеличении) Leica V-Lux 5 сияет даже в условиях тусклого и неблагоприятного освещения. Встроенный в камеру оптический стабилизатор изображения помогает устранить смаз, обеспечивая отличную производительность при слабом освещении даже без штатива.

Расширьте свои творческие возможности

20-мегапиксельный сенсор

Благодаря внушительному 1-дюймовому сенсору Leica V-Lux 5 с разрешением 20 мегапикселей обеспечивается исключительно высокое качество изображения. Максимальная светочувствительность датчика ISO 12800 дополнительно расширяет возможности фотографа для съемки в любой ситуации. Матрица V-Lux 5 изготовлена по индивидуальному заказу и откалибрована в соответствии с объективом, что обеспечивает особенно точную передачу деталей и цветов.

Блестящий вид

Новый OLED видоискатель

Недавно разработанный OLED видоискатель Leica V-Lux 5 с легкостью обеспечивает максимально точное формирование изображения. Технология OLED обеспечивает повышенную контрастность и глубину цвета, сохраняя при этом заряд батареи. Кадрируйте быстро и легко, даже при ярком солнечном свете, с разрешением 2.36 мегапикселей и увеличеннием 0,74х. Исследуйте свой мир под любым углом с помощью поворотного сенсорного экрана.

Сверхбыстрый автофокус

Оснащенная одной из самых быстрых систем автофокусировки в своем классе, Leica V-Lux 5 захватит любой движущийся объект, будь то сверкающий суперкар на максимальных скоростях или непредсказуемый малыш, бегущий по двору. Благодаря современной технологии DFD (Depth From Defocus) камера фокусируется в течение 0,1 секунды.

С непрерывной скоростью съемки до 12 кадров в секунду Leica V-Lux 5 улавливает даже самые мимолетные моменты, что делает ее отличным выбором для фотографии спорта и других активностей. В режиме серийной съемки 4K Leica V-Lux 5 достигает 30 кадров в секунду с разрешением 8 мегапикселей. Инновационные функции, такие как пост-фокус и режимы фокусировки, вдохновляют на новые творческие возможности.

Жизнь в движении

Помимо невероятного качества фотоснимков, вы также можете записывать видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Сохраните моменты с кинематографическим качеством. С разрешением 3840 x 2160 пикселей – в четыре раза больше, чем у Full-HD – мимолетные эпизоды жизни можно превратить в реалистичные видеоролики. Камера также предлагает режим Full HD с частотой кадров до 60 кадров в секунду для возможности плавно замедлить ход времени при просмотре.

Всегда на связи

Новое приложение Leica FOTOS

Оставайтесь на связи, где бы вы ни находились: В дополнение к Wi-Fi, Leica V-Lux 5 можно подключить к вашему смартфону через энергосберегающий протокол Bluetooth. Приложение Leica FOTOS позволяет обмениваться изображениями и видео в течение нескольких секунд, настраивать параметры камеры на смартфоне или превращать телефон в удаленный видоискатель и спусковой трос. Приложение Leica FOTOS может привязывать данные GPS позиционирования со смартфона на камеру. Кроме того, V-Lux 5 можно заряжать от универсального внешнего аккумулятора, точно так же, как ваш смартфон.