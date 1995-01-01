Упор для пальца Leica Q3 Thumb Support, серебристый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073175 Артикул : 19534



Упор для большого пальца Leica Q3 Thumb Support обеспечивает надежный захват камеры. Удобен при длительном ношении камеры, а также для фотографов, которые предпочитают держать камеру одной рукой. На упоре продублированы 2 кнопки задней панели камеры. Упор устанавливается в горячий башмак фотоаппарата Leica Q3. Материал: алюминий. Выпускается в двух цветах: в черном и серебристом. Задать вопрос 27 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Упор для большого пальца Leica Q3 Thumb Support обеспечивает надежный захват камеры. Удобен при длительном ношении камеры, а также для фотографов, которые предпочитают держать камеру одной рукой. На упоре продублированы 2 кнопки задней панели камеры. Упор устанавливается в горячий башмак фотоаппарата Leica Q3. Материал: алюминий. Выпускается в двух цветах: в черном и серебристом.

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