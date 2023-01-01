Благодаря вдвиганию упора для большого пальца внутрь башмака улучшается эргономика камеры Leica CL. При плотном прижатии большого пальца к упору для большого пальца обеспечивается более устойчивое положение камеры и упрощается обращение с ней. Использование упора для большого пальца позволяет вести съемку одной рукой и обеспечивает возможность делать снимки с более длительной выдержкой без риска, связанного с дрожанием камеры. Упор для большого пальца изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ, имеет такое же покрытие Eloxal, как и камера Leica CL, и сливается в единое целое с этой камерой при присоединении к ней.