Бинокль Leica Ultravid 8x20 Silver leathered
Код товара : УТ-00050756
Артикул : 40606
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
240 г
Страна производства
Германия
Вес (брутто), г
0.450
Характеристики
Относительная яркость
6.3
Сумеречный фактор (максимум)
12.7
Расстояние между окулярами
34 - 74 мм
Призма
Roof
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
113
Описание
Комфортабельный и неподвластный времени стиль
Общепризнанные и популярные бинокли на все случаи жизни. В биноклях Ultravid Silver leathered сочетаются неподвластный времени классический дизайн и самые передовые конструктивные решения. Бинокли имеют прочное алюминиевое покрытие, добавляющее им элегантности, эргономичную форму корпуса, благодаря которой работать с ними очень удобно. Этой же цели служит и специальный прилив корпуса, выполняющий роль упора для большого пальца.
Высокий контраст изображения.
Необычайно яркое изображение с превосходным разрешением даже самых мелких деталей. Оптические элементы компактных биноклей Ultravid Silver leathered имеют специальное многослойное просветляющее покрытие HDC, что гарантирует точную и естественную цветопередачу и обеспечивает идеальный контраст изображения даже в условиях плохой видимости и низкой освещенности.
Минимальный вес, максимальная светосила.
Непревзойденное соотношение габаритов и оптических характеристик. Линзы из флюорита в оптической схеме биноклей Leica Ultravid Silver leathered обеспечивают оптимальную четкость изображения и высокое разрешение. Большой диаметр передних линз делает эти бинокли идеальным инструментом для наблюдений в сумерках.