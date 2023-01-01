Описание

Комфортабельный и неподвластный времени стиль

Общепризнанные и популярные бинокли на все случаи жизни. В биноклях Ultravid Silver leathered сочетаются неподвластный времени классический дизайн и самые передовые конструктивные решения. Бинокли имеют прочное алюминиевое покрытие, добавляющее им элегантности, эргономичную форму корпуса, благодаря которой работать с ними очень удобно. Этой же цели служит и специальный прилив корпуса, выполняющий роль упора для большого пальца.

Высокий контраст изображения.

Необычайно яркое изображение с превосходным разрешением даже самых мелких деталей. Оптические элементы компактных биноклей Ultravid Silver leathered имеют специальное многослойное просветляющее покрытие HDC, что гарантирует точную и естественную цветопередачу и обеспечивает идеальный контраст изображения даже в условиях плохой видимости и низкой освещенности.

Минимальный вес, максимальная светосила.

Непревзойденное соотношение габаритов и оптических характеристик. Линзы из флюорита в оптической схеме биноклей Leica Ultravid Silver leathered обеспечивают оптимальную четкость изображения и высокое разрешение. Большой диаметр передних линз делает эти бинокли идеальным инструментом для наблюдений в сумерках.