Описание

Невозможно не выбрать модель Leica Ultravid HD-Plus, если вы ожидаете от своего бинокля многого. Он превращает каждый момент в незабываемое впечатление, а любовь к деталям — в страстное увлечение. Фторидные линзы обеспечивают замечательную точность передачи цветов и превосходную, оптимальную яркость и резкость. Этому также способствует многослойное просветление линз HDC, просветление призмы HLS (HighLux-System) и покрытие призмы P40, обеспечивающее фазовую коррекцию. Рассеяние света сводится к минимуму, что обеспечивает превосходный контраст. Механизм фокусировки биноклей Ultravid работает плавно и требует меньше двух полных оборотов для перехода от минимального расстояния к бесконечности, что делает фокусировку более надежной и быстрой.

Благодаря надежной конструкции бинокли Ultravid HD-Plus готовы к использованию при любых погодных условиях. Их рамка изготовлена из легкого, но прочного магниевого сплава с водоотталкивающим центральным шарниром из титана. Более того, эти модели герметичны, что допускает погружение с биноклем на глубину до 5 метров. Покрытие AquaDura® надежно защищает линзы от воды и грязи.