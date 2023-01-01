Бинокль Leica Ultravid 10x50 HD-Plus
Код товара : УТ-00050761
Артикул : 40096
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
1000 г
Страна производства
Германия
Комплектация
неопреновый ремень, крышка объективов, крышка окуляров, тканевый чехол (Cordura)
Вес (брутто), г
1.700
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
22.4
Расстояние между окулярами
58 - 74 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
117
Угол поля зрения
6.7°
Описание
Покрытие Leica AquaDura
Защита оптики от влаги, грязи и механических повреждений
Инновационное покрытие Leica Aquadura обеспечивает кристально чистое изображение в любую погоду и защищает стекла от царапин или потертостей. Капли дождя просто скатываются по стеклу объектива, не оставляя следов, а грязь и отпечатки пальцев легко стираются.
Прочные от рождения
Задуманы быть надежными спутниками
Внутри первоклассных по своей конструкции корпусов этих биноклей скрыта только самая лучшая оптика и механизмы. Дополнительные инновационные функции делают любой бинокль линейки Ultravid HD вашим надежным спутником.
Кристально чистое изображение
Жизнь в деталях
В оптической схеме биноклей линейки Ultravid HD используются линзы из флюорита, которые обеспечивают минимальное светорассеяние. Это гарантирует превосходные по цвету и контрастности, яркие и четкие изображения с великолепной детализацией.