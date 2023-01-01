Описание

Покрытие Leica AquaDura

Защита оптики от влаги, грязи и механических повреждений

Инновационное покрытие Leica Aquadura обеспечивает кристально чистое изображение в любую погоду и защищает стекла от царапин или потертостей. Капли дождя просто скатываются по стеклу объектива, не оставляя следов, а грязь и отпечатки пальцев легко стираются.

Прочные от рождения

Задуманы быть надежными спутниками

Внутри первоклассных по своей конструкции корпусов этих биноклей скрыта только самая лучшая оптика и механизмы. Дополнительные инновационные функции делают любой бинокль линейки Ultravid HD вашим надежным спутником.

Кристально чистое изображение

Жизнь в деталях

В оптической схеме биноклей линейки Ultravid HD используются линзы из флюорита, которые обеспечивают минимальное светорассеяние. Это гарантирует превосходные по цвету и контрастности, яркие и четкие изображения с великолепной детализацией.