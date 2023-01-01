Штативный адаптер Leica позволяет устанавливать на штатив или монопод бинокли, не имеющие собственного штативного гнезда, что значительно облегчает длительное наблюдение, особенно для биноклей с высокой кратностью увеличения. Крепкие и эластичные резиновые стяжки, а также резиновые противоскользящие элементы на пластине надежно фиксируют бинокли разных размеров: вплоть до крупных биноклей серии Noctivid.