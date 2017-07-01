Описание

На связи с миром

Встроенный Wi-Fi модуль вашей Leica TL2 позволяет осуществлять беспроводную передачу изображений на смартфоны, планшетные или стационарные компьютеры. Приложение Leica TL App позволяет управлять вашей Leica TL2 с мобильного устройства.

Технологии производства объективов

Исключительное качество изображений для каждого снимка воплощено в объективах Leica, имеющих превосходную репутацию.

24 мегапикселя для большей точности

Во взаимодействии с новым процессором обработки изображений Maestro II новая APS-C матрица с высоким разрешением поднимает качество фото и видео съемки с Leica TL2 на совершенно иной уровень.

Видеозапись

Благодаря возможности записи видео Full HD и 4K Leica TL2 не имеет себе равных.

Осторожно! Идеальная резкость

Впечатляюще быстрая автофокусировка Leica TL2 гарантирует автоматическую фиксацию объектов с идеальной резкостью. Самая высокая производительность в своем классе.

Управление, настроенное специально для вас

3,7-дюймовый сенсорный дисплей Leica TL2 с высоким разрешением обеспечивает доступ к обновленному меню с улучшенной структурой. Функция «Моя камера» позволяет создавать собственное персонализированное меню – точно настроенное в соответствии с вашим особым стилем фотосъемки.