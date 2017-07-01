Фотоаппарат со сменной оптикой Leica TL2 (Typ 5370) body, серебристый
Код товара : УТ-00023272
Артикул : 18188
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Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комплекте, объективы серий Leica T и SL
Стабилизатор изображения
стабилизатор в объективе (при наличии)
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 12 с
Размер фотоизображения
JPEG: 6000 х 4000, 4272 х 2856, 3024 х 2016; DNG: 6016 х 4014
Баланс белого
авто, 5 предустановок, 2 пользовательский установки, установка температуры в К
Серийная съемка
механический затвор: 7 кадров/с, электронный затвор: 20 кадров/с, 29 снимков в серии
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Видеосъемка
UHD 4K, Full HD, HD
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту: 1 точка, зона, определение лиц, сенсорный (по касанию)
Матрица
Датчик изображения
23.6 х 15.7 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 50 000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.3
Прочие особенности
Дата анонса
01.07.2017
Комплектация
ремень, инструмент для крепления ремня, аккумулятор BP-DC13, зарядное устройство BC-DC13 (6 адаптеров для розетки), кабель USB Type C
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер: мульти / точечный / средний
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
нет, опционально: электронный видоискатель Visoflex Typ 020
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Внутренняя память
32768
Карта памяти
SD / SDHC / SDXC (UHS-I или UHS-II)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор BP-DC13, приблизительно 250 фото по стандарту CIPA; возможна зарядка по USB (1А)
Физические характеристики
Вес
399 г (включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры товара
134 х 69 х 33 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Leica и других совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
На связи с миром
Встроенный Wi-Fi модуль вашей Leica TL2 позволяет осуществлять беспроводную передачу изображений на смартфоны, планшетные или стационарные компьютеры. Приложение Leica TL App позволяет управлять вашей Leica TL2 с мобильного устройства.
Технологии производства объективов
Исключительное качество изображений для каждого снимка воплощено в объективах Leica, имеющих превосходную репутацию.
24 мегапикселя для большей точности
Во взаимодействии с новым процессором обработки изображений Maestro II новая APS-C матрица с высоким разрешением поднимает качество фото и видео съемки с Leica TL2 на совершенно иной уровень.
Видеозапись
Благодаря возможности записи видео Full HD и 4K Leica TL2 не имеет себе равных.
Осторожно! Идеальная резкость
Впечатляюще быстрая автофокусировка Leica TL2 гарантирует автоматическую фиксацию объектов с идеальной резкостью. Самая высокая производительность в своем классе.
Управление, настроенное специально для вас
3,7-дюймовый сенсорный дисплей Leica TL2 с высоким разрешением обеспечивает доступ к обновленному меню с улучшенной структурой. Функция «Моя камера» позволяет создавать собственное персонализированное меню – точно настроенное в соответствии с вашим особым стилем фотосъемки.