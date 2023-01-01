Описание

Описание производителя:

Широкоугольный зум-объектив Leica T, эквивалентный 17-35мм в 35мм формате, предлагает великолепную четкость изображения для различных типов съемки. Идеальный компаньон для архитектурной и уличной фотографии, пейзажей и абсолютно разных сцен, которые вы можете снять во время путешествий. Огромным преимуществом широкоугольных объективов является то факт, что в поле вашего зрения попадает значительно больше деталей, даже если вы находитесь очень близко к объекту съемки.