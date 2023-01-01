Объектив Leica Super-Vario-Elmar-T 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH.
Код товара : УТ-00004562
Артикул : 11082
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica T
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
11
Максимльное фокусное расстояние, мм
23
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:4.5
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
103° - 65° (по диагонали)
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах (4 асферических поверхности)
Физические характеристики
Вес
386 г
Размеры товара
77 х 73 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Описание производителя:
Широкоугольный зум-объектив Leica T, эквивалентный 17-35мм в 35мм формате, предлагает великолепную четкость изображения для различных типов съемки. Идеальный компаньон для архитектурной и уличной фотографии, пейзажей и абсолютно разных сцен, которые вы можете снять во время путешествий. Огромным преимуществом широкоугольных объективов является то факт, что в поле вашего зрения попадает значительно больше деталей, даже если вы находитесь очень близко к объекту съемки.