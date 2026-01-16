Объектив Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00090702 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-16/03 Код товара: УТ-00090702 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-01-16/03 Объектив, система L-Mount Тип б/у товара Объективы Все характеристики Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH Код товара: 155702



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 4687021

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система L-Mount Тип б/у товара Объективы Описание Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH Код товара: 155702



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 4687021

Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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