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Объектив Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4) (б/у)

  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
  • Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4)
Код товара:УТ-00090702
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-16/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH

Код товара: 155702

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 4687021
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.