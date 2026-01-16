Объектив Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00090702
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-01-16/03
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаL-Mount
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH
Код товара: 155702
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 4687021
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.