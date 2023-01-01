Объектив Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH, черный, анодированный
Код товара : УТ-00064194
Артикул : 11177
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:4.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
105.6° - 64.6° (диагональный), 95.3° - 55.5° (горизонтальный), 72° - 38.7° (вертикальный)
Конструкция объектива
18 элементов в 12 группах, из них 2 асферических и 3 с аномальной частичной дисперсией
Физические характеристики
Вес
990 г
Размеры товара
88 х 123 мм
Комплектация
Комплектация
объектив, крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Групповые портреты, пейзажи, архитектура – когда сюжет требует широкого угла зрения, Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH является идеальным выбором. Объектив расширяет линейку зум-объективов системы Leica SL в сторону сверхшироких углов обзора.
Фокусировка осуществляется с помощью очень легкой группы линз, что обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. Благодаря использованию «плавающей» группы, все перемещения происходят внутри корпуса, а также достигается высокая резкость при съемке на минимальной дистанции фокусировки. Всего в оптической схеме используется 18 линз, объединенных в 12 групп, 2 из них являются асферическими – для исправления монохроматических аберраций, и еще 3 выполнены из специального стекла с аномальной частичной дисперсией – эти элементы корректируют хроматические аберрации оптики.
Высокая надежность: объектив полностью изготавливается в Германии, в соответствии со строжайшими стандартами качества Leica. Прочная конструкция рассчитана на долгие годы использования, а твердое олеофобное покрытие передней линзы AquaDura обладает водоотталкивающими свойствами. Внутренний объем корпуса создавался с учетом ловушек для рассеянного света, вместе с многослойным просветлением оптики это обеспечивает превосходную контрастность изображения.