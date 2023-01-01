Описание

Групповые портреты, пейзажи, архитектура – когда сюжет требует широкого угла зрения, Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH является идеальным выбором. Объектив расширяет линейку зум-объективов системы Leica SL в сторону сверхшироких углов обзора.

Фокусировка осуществляется с помощью очень легкой группы линз, что обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. Благодаря использованию «плавающей» группы, все перемещения происходят внутри корпуса, а также достигается высокая резкость при съемке на минимальной дистанции фокусировки. Всего в оптической схеме используется 18 линз, объединенных в 12 групп, 2 из них являются асферическими – для исправления монохроматических аберраций, и еще 3 выполнены из специального стекла с аномальной частичной дисперсией – эти элементы корректируют хроматические аберрации оптики.

Высокая надежность: объектив полностью изготавливается в Германии, в соответствии со строжайшими стандартами качества Leica. Прочная конструкция рассчитана на долгие годы использования, а твердое олеофобное покрытие передней линзы AquaDura обладает водоотталкивающими свойствами. Внутренний объем корпуса создавался с учетом ловушек для рассеянного света, вместе с многослойным просветлением оптики это обеспечивает превосходную контрастность изображения.