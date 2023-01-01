Объектив Leica Super-Elmar-S 24mm f/3.5 ASPH
Код товара : УТ-00064184
Артикул : 11054
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica S
Диаметр светофильтра, мм
95
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Конструкция объектива
12 элементов в 10 группах
Физические характеристики
Вес
1260 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда
Описание
Leica Super-Elmar-S 24 mm f/3.5 ASPH (19 мм в формате 35 мм) открывает огромный спектр креативных возможностей в части композиции снимков — особенно при интерьерной, архитектурной и пейзажной съемке. В то же время объектив оптимизирован и обеспечивает максимальную контрастность и разрешение даже на полностью открытой диафрагме и гарантирует постоянный высокий уровень качества от минимального расстояния фокусировки до бесконечности.
Оптическая система состоит из двенадцати линз в десяти группах. Пять элементов изготовлены из стекла с аномальной частичной дисперсией, из них три – флюоритовые с экстра-низкой дисперсией (ED), которые корректируют хроматические аберрации. Три асферических поверхности минимизируют монохроматические аберрации, обеспечивают высокую резкость от края до края кадра. Объектив фокусируется путем перемещения средней оптической группы: независимо перемещаемый плавающий элемент гарантирует превосходное качество изображения на малых расстояниях фокусировки.
Объектив обладает защитой от проникновения пыли и влаги.