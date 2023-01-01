Описание

Leica Super-Elmar-S 24 mm f/3.5 ASPH (19 мм в формате 35 мм) открывает огромный спектр креативных возможностей в части композиции снимков — особенно при интерьерной, архитектурной и пейзажной съемке. В то же время объектив оптимизирован и обеспечивает максимальную контрастность и разрешение даже на полностью открытой диафрагме и гарантирует постоянный высокий уровень качества от минимального расстояния фокусировки до бесконечности.

Оптическая система состоит из двенадцати линз в десяти группах. Пять элементов изготовлены из стекла с аномальной частичной дисперсией, из них три – флюоритовые с экстра-низкой дисперсией (ED), которые корректируют хроматические аберрации. Три асферических поверхности минимизируют монохроматические аберрации, обеспечивают высокую резкость от края до края кадра. Объектив фокусируется путем перемещения средней оптической группы: независимо перемещаемый плавающий элемент гарантирует превосходное качество изображения на малых расстояниях фокусировки.

Объектив обладает защитой от проникновения пыли и влаги.