Разработанный компанией Leica объектив Summilux-TL является образцовым объективом формата APS-C, обладающим такими характеристиками, с которыми не могут сравниться другие. Данный объектив позволяет задействовать все потенциальные возможности современных фотокамер Leica TL2 / CL2. Благодаря внутренней фокусировке общая длина объектива остается неизменной в процессе фокусировки.