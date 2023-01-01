Объектив Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH, чёрный
Код товара : УТ-00064187
Артикул : 11084
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Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
45° / 38° / 26° (диагональный / горизонтальный / вертикальный)
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Разработанный компанией Leica объектив Summilux-TL является образцовым объективом формата APS-C, обладающим такими характеристиками, с которыми не могут сравниться другие. Данный объектив позволяет задействовать все потенциальные возможности современных фотокамер Leica TL2 / CL2. Благодаря внутренней фокусировке общая длина объектива остается неизменной в процессе фокусировки.
Подробные технические характеристики, включая оптическую схему и графики MTF, доступны в файле Инструкция.