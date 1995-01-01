Описание

Объектив Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH нового поколения (арт. 11728) отличается обновленным внешним дизайном: объектив стал на несколько миллиметров длиннее и шире в диаметре, а также потяжелел на 40 г. Но главное отличие заключается в том, что теперь появилась возможность фокусироваться на расстоянии 0.45 м, в то время как у предыдущей модели МДФ составляла 0.7 м. Конечно, на такой дистанции не получится использовать дальномерный видоискатель камеры, но современные поколения камер Leica M позволяют включить Live View на заднем экране. Оптическая схема почти не претерпела изменений (по-прежнему 8 элементов в 5 группах), но за фокусировку теперь отвечает другая плавающая группа линз.

Число лепестков диафрагмы было увеличено c 9 до 11, что позволит при диафрагмировании сохранить округлость бликов от расфокусированных источников света и мягкость рисунка в целом. Диафрагма, как и прежде, работает в диапазоне от f/1.4 до f/16 с отсечками по 1/2 ступени. Также сохранилась встроенная выдвижная бленда, остался прежним и диаметр резьбы для светофильтров: 46 мм.

Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH – это стандартный объектив, передающий перспективу именно так, как ее видит человеческий глаз. Высокая светосила предоставляет фотографу большую свободу в управлении глубиной резкости. 1 асферическая поверхность позволяет скорректировать сферические аберрации оптики, увеличивает контраст и детальность изображения.