Описание

Leica Summilux-M 35 f/1.4 (арт. 11301) – интересный объектив. Это детально воссозданная модель 1961 года, которая выпускалась компанией вплоть до 1996 года, и пользовалась большой популярностью среди ценителей Leica на вторичном рынке. За годы выпуска модель несколько раз немного меняла свой внешний вид, однако оптическая схема оставалась без изменений. Объектив был почитаем за высокую светосилу при сверхкомпактных размерах корпуса: его длина составляет всего 26 мм, это настоящий «блинчик». Summilux-M 35 f/1.4 также называли «настоящим королем боке»

На открытой диафрагме объектив создает очень мягкий, мечтательный рисунок – как из книжки сказок. Он, конечно, не отличается высокой резкостью или контрастом, как и практически все блинчики, тем более такого заслуженного возраста. Дополнительную красоту фотографии могут придать блики и ореолы при съемке с контровым освещением. В закрытом до f/5.6 - f/8 положении он обеспечивает весьма высокую резкость, дисторсия практически отсутствует.

Summilux-M 35 f/1.4 делает любую камеру M серии практически карманным фотоаппаратов, а достаточно широкий угол поля зрения прекрасно подходит для повседневной съемки, уличной и travel-фотографии. Объектив обладает довольно необычным внешним видом: основная часть корпуса покрыта матовой серебристой краской, а переднее кольцо выполнено из полированной нержавеющей стали, что придает ему некую искринку. Отсюда и название Steel Rim.

В комплекте с объективом идет 2 съемные бленды: цилиндрическая (закручивается в резьбу для светофильтров) и прямоугольная (защелкивается).