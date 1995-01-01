Описание

Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH – модель 2022 года. Это универсальный светосильный объектив, идеально подходящий для репортажа, уличной фотографии, пейзажа, путешествий, повседневной съемки. Оптическая схема была обновлена: теперь минимальная дистанция фокусировки составляет 0.4 м. На расстоянии от 0.4 до 0.7 м требуется использовать LiveView (вывод изображения на задний экран), дальномерный видоискатель камер Leica M в этом диапазоне работать не может. Фокусировка осуществляется за счет плавающей задней группы линз, поэтому качество изображения не снижается при съемке на короткой дистанции. Один асферический элемент помогает исправить дисторсию и сферические аберрации оптики: изображение получается резким и контрастным, без геометрических искажений.

Благодаря своей высокой светосиле Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH предоставляет фотографу широкие возможности по управлению глубиной резкости. Количество лепестков диафрагмы было увеличено до 11, что создает более округлую форму отверстия при диафрагмировании. Боке объектива очень мягкое и приятное для глаз, без контуризации, очерчивания резких линий. Несмотря на высокую светосилу, объектив обладает очень компактным корпусом, который не попадает в видоискатель камеры и не мешает компоновать кадр.

Объектив обладает встроенной металлической блендой, которая выдвигается вперед или задвигается обратно по мере необходимости.

В комплект входят передняя и задняя крышки, а также чехол.