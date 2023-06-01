Объектив Leica Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH black арт. 11647 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067898
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-06-01/02
Причина уценки:
небольшие царапины на передней стороне бленды
495 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 132898
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Leica M
Фокусное расстояние
21 мм
Диафрагма
f/1.4
Минимальное расстояние фокусировки
0.7 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие царапины на передней стороне бленды.
s\n: 4172904
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, кожаный кофр, бленда, коробка, документы
Гарантия 14 дней.