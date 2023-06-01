Описание

Код товара: 132898

Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Leica M

Фокусное расстояние

21 мм

Диафрагма

f/1.4

Минимальное расстояние фокусировки

0.7 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие царапины на передней стороне бленды.

s

: 4172904

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, кожаный кофр, бленда, коробка, документы

Гарантия 14 дней.