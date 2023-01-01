Описание

Длиннофокусный Summicron-SL 90mm f/2 превосходно подходит для портретов и натюрмортов благодаря впечатляющей резкости, которая начинается прямо от f/2 и высокому качеству боке. Двойной фокусировочный привод Dual Syncro Drive обеспечивает практически моментальное наведение объектива. Благодаря 2 плавающим группам линз качество изображения почти не деградирует при фокусировке на минимальном расстоянии. Интересно реализована ручная фокусировка: несмотря на то, что между кольцом и мотором нет прямого привода, объектив реагирует на поворот кольца линейным образом, учитывая абсолютный ход кольца, угол и скорость вращения, сохраняя полное ощущение классической ручной фокусировки.

Качество материалов и сборки соответствует самым высоким стандартам Leica. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги.