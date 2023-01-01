Объектив Leica Summicron-SL 90mm f/2 APO ASPH
Код товара : УТ-00064196
Артикул : 11179
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Характеристики
Характеристики
Байонет
L-mount
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
90
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 м
Угол поля зрения
27.3° / 22.9° / 15.4° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент)
Физические характеристики
Вес
700 г
Размеры товара
73 х 102 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда
Описание
Длиннофокусный Summicron-SL 90mm f/2 превосходно подходит для портретов и натюрмортов благодаря впечатляющей резкости, которая начинается прямо от f/2 и высокому качеству боке. Двойной фокусировочный привод Dual Syncro Drive обеспечивает практически моментальное наведение объектива. Благодаря 2 плавающим группам линз качество изображения почти не деградирует при фокусировке на минимальном расстоянии. Интересно реализована ручная фокусировка: несмотря на то, что между кольцом и мотором нет прямого привода, объектив реагирует на поворот кольца линейным образом, учитывая абсолютный ход кольца, угол и скорость вращения, сохраняя полное ощущение классической ручной фокусировки.
Качество материалов и сборки соответствует самым высоким стандартам Leica. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги.